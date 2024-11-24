Afyonkarahisar'da Üç Araçlı Trafik Kazasında 30 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 30 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı olayda toplamda 30 kişi yaralandı. Kazanın, Ankara yönüne giden ancak plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından, yaralanmaların olduğu ihbarı ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, otobüste yaralanan toplam 30 kişiyi hızlı bir şekilde Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazanın sebebine ilişkin soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.