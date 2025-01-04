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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:08
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, uyuşturucu satışı yapılacağına dair gelen ihbarlar doğrultusunda bir operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

Operasyonda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından bu şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Ancak adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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