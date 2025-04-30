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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:56
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, emniyet güçleri uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Aracın yapılan aramasında, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan D.B. ve A.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlıların tutuklanmasına karar verdi.

Bu operasyon, Afyonkarahisar'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı....

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Araçta yapılan aramada, 9 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

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