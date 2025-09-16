Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda çanta içinde gizlenmiş 6 bin 731 sentetik hap ele geçirildi; K.G. ve Y.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:57
Operasyonun detayları ve ele geçirilen maddeler

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir çanta içerisine gizlenmiş 6 bin 731 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler K.G. ile Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Buradan hakimliğe gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

