Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Operasyonun detayları ve ele geçirilen maddeler
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada, bir çanta içerisine gizlenmiş 6 bin 731 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler K.G. ile Y.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Buradan hakimliğe gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.