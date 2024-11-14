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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:47
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da, Uyuşturucu Satışı ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonun Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek detaylı bir çalışma başlattı. Toplanan deliller ışığında harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına Alınanlar

Operasyon sırasında yakalanan 9 şüpheliden 6'sı, yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan S.Ö, E.C.E ve Ş.M.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları

Zanlılardan S.Ö. ve E.C.E, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Ş.M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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