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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:39
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine derhal harekete geçti.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki boş bir arazide şüpheli hareketler gözlemledi. Yapılan aramalarda bir çanta ve poşet içerisinde toplam 7 bin 504 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.O.Ç, Ş.T, Y.D. ve M.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.

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