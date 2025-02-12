Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında 4 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine derhal harekete geçti.

Gözaltına Alınan Şahıslar ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Jandarma ekipleri, Afyonkarahisar-Uşak kara yolundaki boş bir arazide şüpheli hareketler gözlemledi. Yapılan aramalarda bir çanta ve poşet içerisinde toplam 7 bin 504 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.O.Ç, Ş.T, Y.D. ve M.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.