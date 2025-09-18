Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği adreslere operasyon
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin kentte belirlenen adreslere düzenlediği 4 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli işlem uygulanarak salıverildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.