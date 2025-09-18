Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı'nın 4 adrese düzenlediği operasyonda 18 şüpheli yakalandı; 4 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:33
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği adreslere operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin kentte belirlenen adreslere düzenlediği 4 operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli işlem uygulanarak salıverildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

