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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:21
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonları

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 9 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli gördükleri 2 otomobil ve bir otobüsü Dinar ve Çay ilçelerinde durdurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Duraklatılan araçlarda yapılan titiz aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 6 peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Araçlarda bulunan C.T., Z.A., Z.K., M.G., İ.D., S.Z., T.P., G.Ç. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından, zanlılar adliyeye sevk edildi. Tutuklama Gerekçesi: Neyse ki, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı...

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobil ve otobüste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı...

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Çay ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobil ve otobüste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu, 6 peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve tabanca ele geçirildi.

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