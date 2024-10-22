Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda Gelişmeler
Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişilik bir grup gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurup arama yaptı.
Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Yapılan aramada, 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında S.Ö., Y.İ. ve M.B. adlı kişiler yer aldı.
Adli Süreç Başladı
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrasında S.Ö., serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli, Y.İ. ve M.B., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.