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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı. 4 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:07
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda Gelişmeler

Afyonkarahisar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişilik bir grup gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurup arama yaptı.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yapılan aramada, 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında S.Ö., Y.İ. ve M.B. adlı kişiler yer aldı.

Adli Süreç Başladı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrasında S.Ö., serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli, Y.İ. ve M.B., sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önemli Not: Uyuşturucu ile mücadele konusundaki adımların sıkı şekilde sürdüğü ve bu tür operasyonların devam edeceği belirtiliyor.

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