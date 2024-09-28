Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu sonucunda toplamda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İscehisar ve çevresindeki Salar, Sülün, ve Değirmenayvalı beldelerinde yürütülen araştırmalar neticesinde, bölgede uyuşturucu madde kullanımı ve kaçak tütün ile elektronik sigara satışlarının yapıldığına dair bilgiler edindi.

Operasyonun Ayrıntıları

Belirlenen adreslere, dedektör köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında:

Bir miktar uyuşturucu madde

35 kök kenevir

5 uyuşturucu hap

Uyuşturucu kullanma aparatları

Ruhsatsız bir av tüfeği

10 kilo 300 gram kıyılmış tütün

3 kilo 500 gram nargile tütünü

5 bin 280 doldurulmuş makaron

7 elektronik sigara

15 likit madde

Yakalanan Şüpheliler

Operasyon neticesinde, şüpheli olarak yakalanan kişiler şunlardır: I.H, M.G, M.K, S.G, M.D, O.D.

Bu başarılı operasyon, Afyonkarahisar'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.