Afyonkarahisar’da yağ fabrikası patlaması: 10 yaralı, 1’i ağır

Afyonkarahisar OSB’de bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 işçi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:11
Olay yeri ve müdahale

Afyonkarahisar merkez Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında, işçilerin çalıştığı sırada yağ kazanlarından birinde patlama meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Yetkililerden beklenen açıklama

Soruşturma ve teknik incelemeler sürerken, fabrikanın yetkililerinden ve güvenlik birimlerinden konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

