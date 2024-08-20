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Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:20
Afyonkarahisar'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Afyonkarahisar'daki Yangın Durumu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangın için müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlk Müdahale ve Ekiplerin Çalışmaları

Bölgeye hemen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Valiliği, yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilk andan itibaren müdahale edildiğini bildirdi.

Yoğun Çalışmalar Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, yangına müdahalede kullanılan hava araçları ve karasal ekipmanlar hakkında bilgiler verildi:

  • 1 uçak
  • 1 helikopter
  • 22 arazöz
  • Çeşitli itfaiye araçları ve iş makineleri
  • 37 araç ve 97 personel ile saldırı sürüyor

Vatandaşlara Önemli Uyarı

Yüksek hava sıcaklıklarının etkili olduğu bu günlerde, yetkililer vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardılar. Ayrıca, piknik ve mesire alanlarında her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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