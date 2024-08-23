Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Ölü, 12 Yaralı

Dinar'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:03
Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Ölü, 12 Yaralı

Dinar'da Trajik Kaza

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölge halkını derinden üzdü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Kazanın Nedenleri

Olay, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı bir tır, devrilerek zincirleme kazaya sebep oldu.

Kaza Sonrası Müdahale

Devrilen tırın neden olduğu kazada 9 araç da etkilendi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden bireylerin isimleri Halil Güleç ve Kevser Şahin olarak açıklandı. Ayrıca, 3’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını...

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!