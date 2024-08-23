Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Ölü, 12 Yaralı

Dinar'da Trajik Kaza

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazası, bölge halkını derinden üzdü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Kazanın Nedenleri

Olay, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı bir tır, devrilerek zincirleme kazaya sebep oldu.

Kaza Sonrası Müdahale

Devrilen tırın neden olduğu kazada 9 araç da etkilendi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden bireylerin isimleri Halil Güleç ve Kevser Şahin olarak açıklandı. Ayrıca, 3’ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.