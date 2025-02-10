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Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangınına Müdahele Ediliyor

Afyonkarahisar'da bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 54 ekip ile müdahale ediliyor. Vali Yiğitbaşı, can kaybının olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:14
Afyonkarahisar'daki Fabrika Yangınına Müdahele Ediliyor

Afyonkarahisar'da Fabrika Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın ihbarı alınmasının ardından olay yerine 9 itfaiye ekibi yönlendirildi.

Vali Yiğitbaşı'nın Açıklamaları

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın bölgesinde şu anda 40 itfaiye aracı, 7 arazöz, 4 TOMA ve toplamda 54 ekip ile 149 personelin görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, tedbir amaçlı olarak 2 ambulans ve 6 personelin olay yerinde bulunduğunu belirtti.

Yangının, içeride bulunan ahşap ve suntadan oluşan malzemelerin yanıcı olmasından kaynaklandığını vurgulayan Yiğitbaşı, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması açısından tüm ilçelerden itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiğini ifade etti.

Bir can kaybının olmaması en büyük teselli

Yangınla ilgili müspet bir gelişme olarak can kaybının olmadığına dikkat çeken Yiğitbaşı, "İşletme sahibiyle görüştüm. Şu an için Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Çalışanlardan kimse içeride bulunmuyor" dedi. Yangının elektrikli malzemelerden ya da sigara izmaritinden kaynaklanabileceği üzerine işletme sahibinin düşünceleri olduğunu ekledi.

Vali Yiğitbaşı, “Büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Ekipler burada. Yangının arka taraftaki diğer işletmelere ulaşmaması için önlem aldık.” diyerek, bölgedeki diğer işletmelerin de zarar görmemesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz...

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz...

Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

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