Afyonkarahisar'daki Kereste Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Yangın Paniği

Afyonkarahisar'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının nedeni üzerine yapılan araştırmalar sürerken, olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Müdahale

Yangına, Afyonkarahisar Belediyesi, Susuz ve Beyyazı belediyelerinin itfaiye ekipleri ile OSB'deki iş makineleri müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Zarar Gördü

Yangın sonrası fabrikada bazı bölümlerde hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek ve zarar tespit çalışmaları yapmak için incelemelere başlayacak.

Afyonkarahisar'da kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.