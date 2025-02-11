Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dün akşam saatlerinde, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından soğutma çalışmaları başladı.

Yetkililer Olay Yerinde

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Yangın kontrol altına alındı. İçerideki yanıcı maddelerin durumu idare ediliyor” ifadelerini kullandı. Yangının büyümesini önlemek amacıyla çevredeki diğer fabrikalardaki kimyasal maddelere yayılmasının engellendiği belirtildi.

Vali Yiğitbaşı, olay yerine 84 itfaiye aracı ve 168 personelin sevk edildiğini, dünden bu yana toplamda 108 araç ve 232 personelin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Ayrıca, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na ait iki helikopter de havadan müdahaleye katıldı.

Yangının Sebebi ve Maddi Zarar

Yangının çıkış sebebine dair henüz net bir bilgi olmadığını kaydeden Yiğitbaşı, “Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ciddi bir maddi hasar var. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Şükürler olsun, can kaybımız ve yaralı yok” dedi.

Yangın sonrası fabrikanın sigortasının var olduğu bilgisi, işletme sahibinin ve yerel esnafın yeniden tedariklerini sağlaması için İzmir'deki fabrikayla iş birliği yapılacağını açıkladı. Yangın, büyük bir tehdit oluşturmamakla birlikte, maddi kayıpların hoş karşılanmadığı bir durum olarak kaydedildi.