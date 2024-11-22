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Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında Can Paniği Kameralara Yansıdı

Afyonkarahisar'daki restoran yangınında bir kişi hayatını kaybetti; 17 kişi dumandan etkilendi. Panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:41
Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında Can Paniği Kameralara Yansıdı

Afyonkarahisar'da Yangın Anları Gözler Önünde

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen restoran yangını, panik dolu anlarla hafızalara kazındı. Olaydabir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise dumandan etkilendi.

Panik Dolasıyla Dışarı Fırlayan Müşteriler

Restoran içerisindeki panik atmosferi, o sırada içeride bulunan bir müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda, içerideki insanların panik halinde dışarı çıkmaya çalıştıkları yer alıyor. "Boşaltın dükkanı hemen. İtfaiyeyi arayın hemen," diye bağıran bir vatandaşın sesinin duyulması dikkat çekiyor.

Yetkililer, dumandan etkilenen 17 kişinin gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığını ama tamamının taburcu edildiğini bildirdi. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu üzücü olay, restoran yangınlarının yarattığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne sererken, can kaybı ve yaralanmalara karşı alınması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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