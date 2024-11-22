Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: Bir Kayıp, 17 Yaralı!

Afyonkarahisar'da, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybederken, 17 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, restoran sahibi S.K. hakkında gözaltı kararı alındı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.K.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli S.K., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Yangın, restoranın bulunduğu bölgede büyük bir paniğe sebep olurken, olayın detayları ve nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.