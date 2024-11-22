DOLAR
34,53 -0,17%
EURO
35,99 0,65%
ALTIN
3.009,14 -1,67%
BITCOIN
3.435.181,15 -1,42%

Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü restoran yangını sonrası iş yeri sahibi tutuklandı, 17 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 21:06
Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında İş Yeri Sahibi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Restoran Yangını: Bir Kayıp, 17 Yaralı!

Afyonkarahisar'da, Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybederken, 17 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, restoran sahibi S.K. hakkında gözaltı kararı alındı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreçte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.K.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli S.K., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Yangın, restoranın bulunduğu bölgede büyük bir paniğe sebep olurken, olayın detayları ve nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matt Gaetz, Adalet Bakanlığı Adaylığından Çekildi ve Kongreye Dönmeyeceğini Açıkladı
2
İstanbul'daki Fırtına Nedeniyle THY'den 38 Uçuş İptali
3
Putin'den Yeni Silah Testleri Üzerine Açıklama: 'Geliştirmeye Devam Edeceğiz'
4
Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Kutlandı
5
Lübnan'da Öldürülen İsrailli Tarihçi Tarihi Eserleri Yağmalamak İçin Gelmişti
6
Gana ve Seyşeller'den Stratejik İşbirliği Anlaşması
7
PKK/KCK'nın Fransa Yapılanmasında Görev Alan Şüpheli Tutuklandı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak