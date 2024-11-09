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Afyonkarahisar'daki Yedek Parça Dükkanında Yangın: Hasar Büyüdü

Afyonkarahisar'da bir yedek parça dükkanında çıkan yangın, önemli hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:31
Afyonkarahisar'daki Yedek Parça Dükkanında Yangın: Hasar Büyüdü

Afyonkarahisar'da Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, çok geçmeden dükkanın iki katına yayıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangının çıkışının hemen ardından, çevredekilerin ihbarı ile çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, zorlu koşullara rağmen yangını kontrol altına almak için yaklaşık 3 saat boyunca mücadele ettiler.

Yaralanma ve Hasar Durumu

Yangın sonucunda iş yerinde ciddi hasar meydana geldi. Ancak, olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Çıkan yangının nedenine dair detaylı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden...

Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden...

Afyonkarahisar'da sanayi sitesindeki yedek parça satışı yapan dükkanda çıkan yangın, hasara neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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