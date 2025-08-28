DOLAR
Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a Tren Yolculuğunda 'Büyük Zafer' Anlatılacak

DPÜ, Büyük Taarruz'un 103. yılı için Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a düzenlenecek tren yolculuğunda sempozyum ve anma programı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:02
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Büyük Taarruzun 103. yıl dönümü vesilesiyle, Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a hareket edecek trende özel bir tarih sempozyumu düzenliyor. Etkinlik, hem bilimsel sunumları hem de anma yolculuğu deneyimini bir araya getiriyor.

Programın Başlangıcı

Sempozyum, DPÜ Kırmızı Salonda başlayacak. 30 Ağustos’un İzinde: Kocatepe’den Dumlupınar’a Zafer Rotası Tren Yolculuğu başlıklı programda akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacılar, Büyük Taarruz’un hem askeri hem de kültürel boyutlarını katılımcılara aktaracak.

Tren Yolculuğunda Bilimsel Sunumlar

Programın ikinci aşaması saat 14.00'te başlayacak; Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan Dumlupınar'a hareket edecek trende sempozyum sürdürülerek bilimsel sunumlar yapılacak. Trende yolculuk eden katılımcılara, Büyük Zafer’in geçtiği topraklar ve tarihsel izler adım adım tanıtılacak.

Rektörün Değerlendirmesi

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını bu yıl çok farklı bir heyecanla kutlayacaklarını belirtti. Kızıltoprak, bu yolculuğun yalnızca bir sempozyum olmadığını, milletin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yeniden hissettiren bir anma etkinliği olduğunu vurguladı. Kızıltoprak, katılımcıların Mustafa Kemal Paşa’nın "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" emriyle başlayan ve Dumlupınar’da zaferle taçlanan rotanın izlerini bir tren penceresinden takip edeceğini söyledi.

Kapanış Töreni

Program, Dumlupınar Şehitliği'nde düzenlenecek kapanış töreniyle son bulacak ve anma etkinliği burada tamamlanacak.

