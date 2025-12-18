DOLAR
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin 2021'de açılan Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi, 4 yıldır 20 yatakla bölgeye nitelikli ve bütüncül sağlık hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:20
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 yıldır hizmette

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde 2021 yılında açılan Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi, başta Afyonkarahisar olmak üzere çevre illerden gelen hastalara dört yıldır nitelikli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kapasite ve sertifikasyon

Servis, 20 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış Türkiye genelindeki 12 merkezden biri olma özelliğini taşıyor. Bu statü, birimlerin yetkin sağlık kadrosu ve güçlü altyapısıyla bölgesel ölçekte önemli bir referans merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Hizmet hacmi ve multidisipliner yaklaşım

Kurulduğu 4 yıl içinde serviste 4 bin 500 poliklinik hastası sağlık hizmeti alırken, bin 100 hasta yatarak tedavi edildi. Aynı dönemde toplam 850 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Alanında deneyimli hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan ekip, hastaların tedavi süreçlerini multidisipliner bir yaklaşımla yürütüyor.

Servisin sunduğu kapsamlı bakım ve sahip olduğu sertifikasyon, bölgedeki diyabetik ayak ve yara tedavisinde güvenilir bir merkez olduğunu gösteriyor.

