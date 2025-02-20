Afyonkarahisar Emirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Emirdağ'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumları için izinler değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:47
Afyonkarahisar Emirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Afyonkarahisar Emirdağ'da Eğitime Ara Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yaşanan kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskine karşı eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

Kamu Çalışanları İçin İzin Düzenlemesi

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu anaokulu ve ilkokula giden annelerin idari izinli sayılması durumunun birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.

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