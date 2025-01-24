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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ile Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü oldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:23
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol Atandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Atama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, yeni bir yönetim değişikliği yaşadı. Ahmet Birtan Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı doğrultusunda bu göreve getirildi.

Görev Değişikliği Detayları

Yayımlanan karara göre, Mahmut Ay görevden alındı ve Ahmet Birtan Erol, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atanarak yeni görevine başladı. Bu değişim, ildeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Atama, güvenlik alanındaki önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor. Erol'un emniyet teşkilatındaki deneyimleri, ilin güvenlik politikalarının güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

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