Afyonkarahisar Emniyet Müdürü, Minik Başkanın Vaadini Gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, 2.’inci sınıf öğrencisi Defne Savrık’ın vaadini yerine getirip Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu’nu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:03
Defne Savrık'ın sözünü protokol üyeleri destekledi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, 2.’inci sınıf öğrencisi Defne Savrık'ın başkanlık seçiminde verdiği "İl Emniyet Müdürümüzü okula getireceğim" vaadini yerine getirerek Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinden Defne Savrık, sınıf başkanlığı seçiminde arkadaşlarının desteğiyle seçildi. Seçim kampanyasında dile getirdiği sözü tutan Defne’nin daveti, hem sınıf arkadaşlarını sevindirdi hem de okulda unutulmaz bir gün yaşanmasını sağladı.

Ziyarette Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de yer aldı. Sınıfa girerken öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Erol, küçük öğrencilerle samimi bir sohbet yaptı ve merak ettikleri soruları tek tek yanıtladı. Güvenlik, trafik kuralları ve polislik mesleği üzerine yaptığı kısa ve anlaşılır açıklamalar öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Minik başkanın bu anlamlı vaadi, okulda sıcak ve neşeli bir atmosfer oluşturdu; protokolün katılımıyla öğrenciler için unutulmaz bir deneyim yaşandı.

