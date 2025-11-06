Afyonkarahisar Merkezli Operasyon: 6 Kentte Telefon Dolandırıcılarına 8 Gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 6 kentte telefon dolandırıcılarına operasyon

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, telefonla dolandırıcılık şüphelilerine yönelik geniş çaplı bir işlem yapıldı.

Operasyonun ayrıntıları

Operasyon Afyonkarahisar merkezli olmak üzere Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır ve Kocaeli illerini kapsadı.

Jandarma, aradığı kişilere kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp; hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yönünde yalan söyleyerek dolandırıcılık yapan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

