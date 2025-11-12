Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Başkanı Çetinkaya: Ocak Binası İçin Kampanya Sürüyor

Mesut Çetinkaya, Afyonkarahisar Ülkü Ocağı'nın mülkiyet projesi için başlatılan kampanyanın sürdüğünü ve finansmanın kasım ayı içinde tamamlanması gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:19
Mesut Çetinkaya'dan 'kalıcı yuva' çağrısı

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Ülkü Ocağı’nın Afyonkarahisar’da kendi binasına sahip olması için başlatılan kampanyanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Çetinkaya, konu ile alakalı sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkü Ocakları Türk gençliğinin manevi ve milli merkezi, ülkücü ruhun yaşadığı ve yaşatıldığı yerdir. Bugün bu kutlu merkezin kalıcı bir yuvaya kavuşması için tarihi bir adım atıyoruz. Ocak binamız için başlattığımız mülkiyet projemizin finansmanını kasım ayı içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Bu dava hepimizin bu çatı altında yetişen her gencin her gönüldaşın ortak sorumluluğudur.

Gelin, hep birlikte bu kutlu merkezin temeline bir tuğla da biz koyalım. Bu ocağın geleceğine omuz verin bu yüce davanın yapı taşlarından biri olun"

