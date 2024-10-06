Afyonkarahisar ve Aksaray'da Filistin İçin Destek Yürüyüşleri

Filistin İçin Ses Yükseldi

Afyonkarahisar ve Aksaray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı duyulan tepkiyi göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. İlk olarak Afyonkarahisar'da, Memur Sen İl Temsilciliği öncülüğünde toplanan kalabalık, Ordu Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın Açıklamaları

Yürüyüş sırasında bir konuşma yapan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "Son bir yıldır süren zulmü durdurmak için buradayız. Filistin’in yanındayız ve sesimizi yükseltmek zorundayız.” dedi.

Aksaray'da Mazlumların Yanında Olma Vurgusu

Aksaray’da ise Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Taşpazar Mahallesi'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan başkan Eyüp Dağdaş, "İsrail, Gazze’de soykırım yapıyor. Dünya bu duruma duyarsız kalmış durumda.” ifadesini kullandı.

Her iki programda da dua edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yerel halk, Filistin'e yapılan saldırılara karşı duruşlarını göstermek için birleşti.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.