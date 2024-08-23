Afyonkarahisar ve Konya'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Afyonkarahisar ve Konya’da Hava Durumu Uyarısı

Afyonkarahisar ile Konya’nın kuzey ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir duyuru yapıldı. Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel Kuvvetli Sağanak

Yapılan açıklamada, bahsi geçen bölgelerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bu durum, bazı olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Alınması Gereken Tedbirler

Sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi doğal afetleri tetikleyebilir. Bölge sakinlerinin bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.