Ağaç Türü ve Yaşı Karbon Tutma Kapasitelerini Belirliyor

Ağaçların Karbon Tutma Kapasiteleri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ağaçların boy ve yaşlarının karbon tutma kapasitelerindeki etkisini vurguladı. Ağaçlar, 5-10 santimetre boyundayken yılda birkaç gram karbon tutarken, olgunlaştıklarında bu miktar 40 kilograma kadar çıkabiliyor.

Tolunay, orman yangınlarının, ağaçların tutmuş olduğu karbon miktarının yüzde 40 ila 80'ini atmosfere saldığını bildirdi. Türkiye'nin bugünkü orman varlığı sürdürülebilir şekilde yönetilmediği takdirde, gelecek nesillere yaşanabilir bırakılmayabilir. Bu bağlamda, 11 Kasım tarihi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir.

Karbon Tutma ve Orman Yönetimi

Türkiye'deki ortalama 23 milyon hektar ormanlık alanın, kişi başı sera gazı emisyonunu karşılayabilmesi için 130 milyon hektara çıkması gerektiğini belirten Tolunay, odun üretimi devam ederse her bireyin karbon ayak izini nötrleştirebilmesi için yaklaşık 300 milyon hektar orman alanına ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Ancak bu durumun **gerçekleşmesinin** imkansız olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tolunay, iklim değişikliği ile mücadelede öncelikle karbon yoğun sektörlere karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çizerken, tarım alanlarının organik karbon miktarının artırılması gerektiğini belirtti. Tahrip olmuş ekosistemlerin onarılması gerektiğini vurgulayan Tolunay, modern orman yönetimi stratejileriyle ekosistemlerin restorasyonuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Karbon Yutağı Olarak Orman Ekosistemleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Güner, insan kaynaklı faaliyetlerin atmosferdeki karbondioksit miktarını tehlike seviyesine ulaştırdığını belirtti. Orman ekosistemlerinin, atmosfere salınan karbondioksiti katı hale dönüştürebilme kapasitesine sahip olduğunu ve bu sistemlerden en önemlisinin ormanlar olduğunu aktardı.

Ağaçların gövde, dal ve yapraklarının yüzde 50 ila 75’inin karbon içerdiğini söyleyen Güner, yaşlı ağaçların gençlere oranla daha fazla karbon depoladığına dikkat çekti. Orman yangınlarının da bu süreçte dikkate alınması gerektiğini vurguladı, yaşlı ormanların karbondioksitin yüzde 40 ila 50’sini, gençlerin ise yüzde 70-80’ini atmosfere salarak bu döngünün kırılmasına yol açtığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.