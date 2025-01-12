AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu

AGD Üyeleri, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önünde Protesto Yaptı

İstanbul'un Beşiktaş Levent bölgesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Başkonsolosluk binası önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dikkat çekti.

"Soykırımı Durdurun" Çağrısı

AGD üyeleri, gösteri sırasında açtıkları dövizlerde; "Aksa tufanına tam destek", "Zalime karşı dur, mazluma yardım et" ifadelerine yer vererek, "Katil İsrail", "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Vur vur Hamas vur" gibi sloganlar attılar.

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu’ndan Açıklama

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze halkının mücadelesinin her zaman yanlarında olacağını bildirdi. Yaroğlu, "Filistin'de 'soykırım' ve yapılan katliamlar neredeyse 1 buçuk yılını doldurmuş durumda" diyerek, Gazze halkının zor şartlarda yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Gazze'nin Zorlu Koşulları

Gazze halkının çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Yaroğlu, sözde İslam ülkelerinin ateşkesi sağlayamadığını ifade etti. Gazze'de evlerin olmadığını, çadırların dahi kalmadığını aktaran Yaroğlu, bu durumu değerlendirdi:

"Kıymetli Müslümanlar, izzetli Gazze halkı bu bedelleri niçin ödüyor? Onlar sıcak bir yuva istiyor. Gazze halkı, bütün ümmet-i Muhammed adına orada ve cihat cephesini bir an olsun terk etmiyor. Bizler, Gazze halkına destek vermeye devam edeceğiz."

Namaz ve Dua

Açıklamanın ardından grup, dua ederek teheccüd namazı kıldı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gösterisiyle protesto etti.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını gösterisiyle protesto etti.