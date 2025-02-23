Ağıralioğlu: "Anketlerde 7. Sıra, Daha Da Yükseleceğiz"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te partisinin 4 aylık durumu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:07
Ağıralioğlu: "Anketlerde 7. Sıra, Daha Da Yükseleceğiz"

Ağıralioğlu: Gaziantep’te Umut Dolu Açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep’te düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 161. parti olarak kurulan Anahtar Parti'nin, kuruluşunun üzerinden geçen 4 ayda anketlerde 7. sırada yer aldığını belirten Ağıralioğlu, "Bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum," ifadelerini kullandı.

Hızlı Teşkilatlanma Süreci

Ağıralioğlu, Türkiye genelinde 81 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını ve bu hızın, milletin umudu üzerine kurulan bir yapı olduklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Siyasetin Doğası Üzerine Değerlendirmeler

Siyasetin bir çalışma işi olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Nesil değişiminin, nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidiyoruz," şeklinde değerlendirme yaptı. Geçmişten ders çıkaran bir parti olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, iktidara bakış açılarını "bir hasma bakar gibi değil, aynaya bakar gibi" tanımladı. Bu yaklaşımın, yaptıkları ile milletin memnuniyetine dayandığını sözlerine ekledi.

Ağıralioğlu, "Devlette devamlılık esastır," diyerek, önümüzdeki dönemde yapılacak her şeyin milletin dua edebileceği bir anlayışla gerçekleştirileceğini taahhüt etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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