Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı

Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'te Anahtar Parti İl Başkanlığı binasını açtı; 85 milyon vurgusu yaptı, esnafı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:54
Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Bitlis'te İl Başkanlığı'nı açtı

Açılışta 85 milyon vurgusu ve parti mesajı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bitlis'te partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Aynelbarut Sokak'ta düzenlenen açılış programında konuşan Ağıralioğlu, 85 milyon vatandaşı kucaklayabilmek için parti kurduklarını söyledi.

Ağıralioğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Anahtar Parti, milletin sessiz çığlığıdır, söylenemeyen dertlerin haykırışıdır, sizin duymadığınız, duymak istemediğiniz ne kadar sorun varsa onları millet adına size itirazla duyuracak iradenin partisidir. O yüzden bugün açılışına besmelelerle başladığımız partimizi Allah vatana ve millete hayretsin, partimiz 85 milyonun duasına ve rızasına değsin. Kalbi bu topraklara bağlı, bu topraklar için iyi şeyler düşünen her partinin mesuliyetini seçmenleriyle taşıyabilenleriz. Memleketi adaletle kalkındıracak, cumhuriyeti halkla buluşturacak, milliyetçi hareket hassasiyetiyle memleketi ayağa kaldıracak olanlarız. Milletin dertlerine deva olacak olan, milletin geleceği için yola koyulan, iyilikle başladığımız bu mücadeleyi milletin ufkunda ve zafer burçlarında iyilik taçlansın diye yola çıkan Anahtar Partilileriz."

Açılışını yaptığı İl Başkanlığı binasını gezen ve partililerle sohbet eden Ağıralioğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Erzurum Horasan'da Geri Manvra Kazası: Mihriban Sarıkaya Öldü

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak