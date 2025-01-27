DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

Ağıralioğlu: Kartalkaya Yangını Kamu Yönetimi Reformunu Zorunlu Kılıyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kartalkaya'daki yangının ardından kamu yönetimi reformuna duyulan ihtiyacı vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:09
Ağıralioğlu: Kartalkaya Yangını Kamu Yönetimi Reformunu Zorunlu Kılıyor

Ağıralioğlu: Kartalkaya Yangını Kamu Yönetimi Reformunu Zorunlu Kılıyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ve sonrasında yaşanan tartışmalarla kamu yönetimi reformuna duyulan acil ihtiyacı bir kez daha ifade etti.

Toplantıda, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangını hatırlatan Ağıralioğlu, "Kamu yönetimi reformuna ihtiyacımız var diye zaman zaman söylüyorduk. Bu kadar büyük bir acıdan sonra katiyetle bir kere daha ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

Adaletin Önemi

Ağıralioğlu, kamu vicdanında kapanmayan davaların hukuki olarak bir anlam taşımayacağını belirterek, şöyle devam etti: "Kamu vicdanında 'bu işin hakkı budur' duygusu oluşmuyorsa, sizin 'hakkı budur' diye aldığınız kararların millet vicdanında bir karşılığı yoktur. Dikkat edilmesi lazım".

Adaletin sağlanmadığı toplumlarda sefaletin hüküm süreceğine dikkat çeken Ağıralioğlu, "Adalet mekanizması doğru çalışmazsa adaletin olmadığı memleketlerde sefalet doğuyor. Adaletin olmadığı ülkelerde zulüm ortaya çıkıyor" dedi.

Hükümetin Rolü

Ağıralioğlu, vatandaşın tedbir eksikliği nedeniyle devletin sorumlu tutulamayacağını vurgulayarak, "Hükümet, vatandaşına rağmen vatandaşını korumak zorunda olan yönetim merkezidir" ifadelerini kullandı. Devlet yöneticilerinin, cenaze ziyaretlerinde vatandaşın hüznünü paylaşmalarının önemli olduğunu fakat bununla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Hükümetin merhamet göstermesi, cenazelere katılıp sadece ağlamak değildir. Ağlamanıza sebep olanları ağlatmaktır" diyerek, adaletin sağlanmasına yönelik kararlılık göstermenin önemine vurgu yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
3
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
4
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
5
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
6
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü
7
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!