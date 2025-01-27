Ağıralioğlu: Kartalkaya Yangını Kamu Yönetimi Reformunu Zorunlu Kılıyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın ve sonrasında yaşanan tartışmalarla kamu yönetimi reformuna duyulan acil ihtiyacı bir kez daha ifade etti.

Toplantıda, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangını hatırlatan Ağıralioğlu, "Kamu yönetimi reformuna ihtiyacımız var diye zaman zaman söylüyorduk. Bu kadar büyük bir acıdan sonra katiyetle bir kere daha ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

Adaletin Önemi

Ağıralioğlu, kamu vicdanında kapanmayan davaların hukuki olarak bir anlam taşımayacağını belirterek, şöyle devam etti: "Kamu vicdanında 'bu işin hakkı budur' duygusu oluşmuyorsa, sizin 'hakkı budur' diye aldığınız kararların millet vicdanında bir karşılığı yoktur. Dikkat edilmesi lazım".

Adaletin sağlanmadığı toplumlarda sefaletin hüküm süreceğine dikkat çeken Ağıralioğlu, "Adalet mekanizması doğru çalışmazsa adaletin olmadığı memleketlerde sefalet doğuyor. Adaletin olmadığı ülkelerde zulüm ortaya çıkıyor" dedi.

Hükümetin Rolü

Ağıralioğlu, vatandaşın tedbir eksikliği nedeniyle devletin sorumlu tutulamayacağını vurgulayarak, "Hükümet, vatandaşına rağmen vatandaşını korumak zorunda olan yönetim merkezidir" ifadelerini kullandı. Devlet yöneticilerinin, cenaze ziyaretlerinde vatandaşın hüznünü paylaşmalarının önemli olduğunu fakat bununla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Hükümetin merhamet göstermesi, cenazelere katılıp sadece ağlamak değildir. Ağlamanıza sebep olanları ağlatmaktır" diyerek, adaletin sağlanmasına yönelik kararlılık göstermenin önemine vurgu yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.