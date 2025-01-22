Ağıralioğlu'ndan Felaket Uyarısı: Tedbir Alınmadığı İçin Üzüntü Yaşanıyor

Ağıralioğlu'ndan Yangın Sonrası Açıklama

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kartalkaya'da önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, 76 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak, "Başımıza böyle belalar gelmeden, böyle felaketler yaşanmadan tedbir alabilecek bir ciddiyete hala kavuşamadık." ifadelerini kullandı.

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye

Ağıralioğlu, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otelde partililerle bir araya geldi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Geçmişten Ders Çıkarmak Gerek

Ağıralioğlu, geçmişte yaşanan olaylardan gerekli derslerin çıkarılmadığını vurgulayarak, bu tür felaketlerin tekrar etmemesi için zamansız ve etkili tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi. "Standartları kontrol edilmemiş işletmeler. Bunlara bağlı başa gelen büyük felaketler. Türkiye'de kaçıncı yaşadığımız felaket bu." şeklinde konuştu.