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Ağıralioğlu: Öcalan, Demokrasi İçin Muhtaç Olduğumuz Mesafelerin Muhtarı Değildir

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, PKK ve Öcalan üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:10
Ağıralioğlu: Öcalan, Demokrasi İçin Muhtaç Olduğumuz Mesafelerin Muhtarı Değildir

Ağıralioğlu'ndan Tartışmalı Açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Öcalan ile ilgili sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Öcalan, bu memlekette demokrasi adına alacağımız mesafelerin muhatabı değildir," dedi.

DEM Parti Heyetinin İmralı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler

Ağıralioğlu, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve sonrasında yaşanan siyasi temaslara dikkat çekerek, "Türkiye'de PKK yok, PYD'ye döndü. Kandil'de adam kalmadı aslında, Kandil'dekilerin tamamı PYD'ye dönüştü," şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu durumun, kamuoyunda bir siyasi sürecin operasyonu olduğuna dikkat çeken Ağıralioğlu, Suriye'deki PYD'ye meşruiyet kazandırma çabalarının altını çizdi.

Türk Milletinin Tarifinin Esnetilmesine Karşı Çıktı

Ağıralioğlu, Türk milletinin tarifinin esnetilmesine razı olunmayacağını vurgulayarak, "Biz kendi dertlerimizi, kendi merhemlerimizi kendimiz istişare ederiz. Meşru muhataplarla konuşuruz. Öcalan, Türk milletinin muhatabı değildir, Kürtlerin temsilcisi değildir. Öcalan, bu memlekette demokrasi adına alacağımız mesafelerin muhatabı değildir, bir canidir, bir cinayet şebekesinin başıdır. Umut hakkından da yararlanamaz," ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrette Beklentiler

Ağıralioğlu, asgari ücretle ilgili kamuoyunda bir düzenleme beklentisi olduğuna da değinerek, "Eğer geçimsizlik varsa millet seçimini sorgular. Milletinizin sizi seçmiş olmasını sorgular hale getirdiniz," dedi.

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