Ağıralioğlu: 'Siyaseti Az, Mesuliyeti Çok Konuşmalıyız'

Ağıralioğlu'ndan Malatya'da Önemli Mesajlar

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında Malatya'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Bugün siyaseti az, mesuliyeti çok konuşmak gereken bir zamandır." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ağıralioğlu, bölgedeki yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, "Siyasi münakaşayı az, eksiği gediği fazla konuşmak gereken zamandır. Biz iktidar, muhalefet, sivil toplum ve basın olarak bu durumun sesi soluğu olmalıyız." dedi.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, depremlerin 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını vurguladı. Yerel düzeyde eksiklerin hükümetin gözünden kaçabileceğine dikkat çeken Ağıralioğlu, bu meselelerde gereken sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti.

Ağıralioğlu, "Hükümetin bazen gözünden kaçar, çoğu zaman ekranda olan, önde duran ve hallediliyor duygusunu vermeye çalışan insanlar birikir. Arkalarındaki gerçeklerin görülmesi lazım. Tek tek konteynerlerde neler yaşandığını raporlamak gerekir. Eksiği gediği giderecek şekilde plan ortaya koymak elzemdir." şeklinde konuşarak sürecin arkasını toplamak gerektiğini belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, depremlerin 2'nci yılında Malatya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.