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Ağıralioğlu, Tekirdağ'da Partililerle Buluştu ve Yeni Teşkilatı Açtı

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle buluşarak yeni il teşkilatının açılışını yaptı ve partinin hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:19
Ağıralioğlu, Tekirdağ'da Partililerle Buluştu ve Yeni Teşkilatı Açtı

Ağıralioğlu, Tekirdağ'da Partililerle Bir Araya Geldi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ’da partililerle önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Ağıralioğlu, il teşkilatı hizmet binasının açılışını yaptı ve katılımcılara hitap etti.

Türkiye'yi Güçlü Yarınlara Taşıma Vizyonu

Ağıralioğlu, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye’yi güçlü yarınlara ulaştırmak için Anahtar Parti’yi kurduklarını belirtti. Partinin kuruluş amacını şu sözlerle ifade etti: "Siyasette, hasımlığa, dedikoduya, münakaşaya son veriyoruz."

Kendi partisinde alın terine ve emeğe büyük önem verdiklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Türk milletinin güçlü yarınlarına ortak olmak isteyen herkesi partilerine davet ettiklerini vurguladı.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

"Tebessüm eden, gülen, inşa eden, ümit veren, müjdeleyen siyasi iradeyle milletin istikbaline yürüyoruz" diyen Ağıralioğlu, Tekirdağ'daki bu buluşmanın, çok güçlü bir geleceğin inşası için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, ayrıca partisi olarak memleketin her köşesini gezeceklerini ve milletin desteğini alacaklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından, Ağıralioğlu'na Tekirdağspor ve Çorlu 1947 Spor Kulübü'nün atkıları hediye edildi.

Daha sonra, partisinin Ertuğrul Mahallesi'ndeki il teşkilatı binasının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, il yönetimiyle basına kapalı bir toplantı yaptı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na (Sağ 2) Tekirdağspor atkısı hediye edildi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tekirdağ'da partililerle bir araya geldi, il teşkilatı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na (Sağ 2) Tekirdağspor atkısı hediye edildi.

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