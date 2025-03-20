Ağıralioğlu, Yozgat'ta Anahtar Parti'nin Hedeflerini Açıkladı

Ağıralioğlu Yozgat'ta Konuştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yozgat 1. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, "Biz partilerimizden ayrılmadık, partiler bizden ayrıldı. Biz hep aynı çizgideydik, parti değiştirmedik, bizim partilerimiz değişti." ifadelerini kullanarak, partinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Yozgat'a Duyduğu Bağlılığı Vurguladı

Ağıralioğlu, Yozgat'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu toprakların siyasi mesuliyet olarak benim omuzlarıma yüklediği aziz ve şerefli yükü taşıdığım, şerefimle geldiğim memleketimdeyim," dedi. Yozgat'tan giderken mesuliyetle ayrıldığını belirten Ağıralioğlu, aynı sorumluluk bilinciyle geri döndüğünü ifade etti.

Irmakların Geleceğine Sahip Çıkma Mesuliyeti

Ağıralioğlu, ülke meselelerine dair duyarlılık göstererek, "Irmakları için ölen değil, kuruyan ırmakları yaşatma mesuliyetimiz var," şeklinde konuştu. Anahtar Parti'nin, ümidini kaybetmiş, darda ve yolda kalanlara umut olacağını belirtti.

Yeni İl Başkanı Seçildi

Kongre sonunda, Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı'na avukat Olgun Sadık Karaca seçildi. Ağıralioğlu, partinin yeni yönetimi ile birlikte Yozgat'a değer katacak projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.