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AGİT: Bosna Hersek'in Geleceğine Destek Vermeye Hazır

AGİT Dönem Başkanı Ian Borg, Bosna Hersek'in istikrarı için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:06
AGİT: Bosna Hersek'in Geleceğine Destek Vermeye Hazır

AGİT Dönem Başkanı'ndan Bosna Hersek Açıklamaları

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, AGİT'in sahip olduğu deneyim ve tecrübeleriyle Bosna Hersek'in istikrar ve refah dolu geleceğine destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Saraybosna'da Resmi Temaslar

Saraybosna'da resmi temaslarda bulunan Borg, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, AGİT'in Bosna Hersek'teki karmaşık siyasi yapının bilincinde olduğunu vurguladı.

Borg, ayrıca Bosna Hersek'teki ayrılıkçı söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. “İstikrar ve refah için çalışmak herkesin önceliği olmalı. Bosna Hersek'in AB üyelik sürecindeki ilerlemesi görünür bir seviyede. Bu da ülkenin geleceğe yönelik sorumluluğunu göstermekte” dedi.

Konakovic'ten AGİT'e Teşekkür

Konakovic, AGİT'e destekleri için teşekkür ederek, Bosna Hersek'in AB üyeliği yolunda emin adımlara devam edeceğine vurgu yaptı. Ayrıca, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in “Entitedeki gençlerin Sırbistan'da askere gitmesi için yollar arıyoruz” şeklindeki açıklamasını değerlendirirken, bu durumun Dodik’in ayrılıkçı söylemlerinin bir yansıması olduğunu belirtti. “RS'nin tehditleri devam ediyor; bir başka ülkede askerlik yapmaya karar veren biri açık açık suç işler” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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