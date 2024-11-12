DOLAR
34,37 -0,2%
EURO
36,53 0,19%
ALTIN
2.888,87 0,22%
BITCOIN
2.934.610,93 1,77%

AGİT Dönem Başkanı Borg: Karadağ, Kilit Reformlar Gerçekleştiriyor

AGİT Dönem Başkanı Ian Borg, Karadağ'ın AB üyeliği için kritik reformlar yaptığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:23
AGİT Dönem Başkanı Borg: Karadağ, Kilit Reformlar Gerçekleştiriyor

AGİT Dönem Başkanı Borg'dan Karadağ'a Destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde önemli reformlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Borg, bu açıklamaları Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptı.

İstikrar ve Gelişim İçin İşbirliği

Borg, yaptığı resmi ziyaret sırasında, AGİT ve Karadağ'ın birlikte daha fazla istikrar ve ilerleme sağlama konularını görüştüklerini belirtti. Karadağ'ın, AB üyeliği hedefi doğrultusunda kurumsal güçlenme ile ilgili önemli adımlar attığını aktaran Borg, "Karadağ, hukukun üstünlüğünün artırılması gibi kilit reformları gerçekleştiriyor. Karadağ'ın attığı her adımında iyi bir ortak olmaya hazır olduğunu tekrar teyit etmek istiyorum," dedi.

Seçim Süreçlerinde Şeffaflık

Borg, ayrıca Devlet Seçim Komisyonunun gerçekleştirdiği reformları incelediklerini vurgulayarak, seçim süreçlerinde şeffaflığın artırılması adına yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ise görüşmelerde yalnızca diplomatik meselelerin değil, bölgedeki barış, istikrar ve ilerleme konularının da ele alındığını söyledi. AGİT'in korunması ve canlandırılmasına verilen desteğin önemine değinen İbrahimovic, "Ülkemizin AB üyeliğine bağlılığı, yalnızca stratejik bir öncelik değil, aynı zamanda geleceğimizin bir vizyonudur. Uluslararası ortaklarımızın desteği olmadan bu yolculuğumuz çok daha zor olurdu." şeklinde konuştu.

Bölgede Avrupa entegrasyonu ve iyi komşuluk ilişkilerinin istikrar ve ilerleme için temel unsurlar olduğunu vurgulayan İbrahimovic, zararlı etkiler karşısında ortak bir mutabakat sağlandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak