AGİT Dönem Başkanı Borg: Karadağ, Kilit Reformlar Gerçekleştiriyor

AGİT Dönem Başkanı Borg'dan Karadağ'a Destek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde önemli reformlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Borg, bu açıklamaları Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptı.

İstikrar ve Gelişim İçin İşbirliği

Borg, yaptığı resmi ziyaret sırasında, AGİT ve Karadağ'ın birlikte daha fazla istikrar ve ilerleme sağlama konularını görüştüklerini belirtti. Karadağ'ın, AB üyeliği hedefi doğrultusunda kurumsal güçlenme ile ilgili önemli adımlar attığını aktaran Borg, "Karadağ, hukukun üstünlüğünün artırılması gibi kilit reformları gerçekleştiriyor. Karadağ'ın attığı her adımında iyi bir ortak olmaya hazır olduğunu tekrar teyit etmek istiyorum," dedi.

Seçim Süreçlerinde Şeffaflık

Borg, ayrıca Devlet Seçim Komisyonunun gerçekleştirdiği reformları incelediklerini vurgulayarak, seçim süreçlerinde şeffaflığın artırılması adına yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic ise görüşmelerde yalnızca diplomatik meselelerin değil, bölgedeki barış, istikrar ve ilerleme konularının da ele alındığını söyledi. AGİT'in korunması ve canlandırılmasına verilen desteğin önemine değinen İbrahimovic, "Ülkemizin AB üyeliğine bağlılığı, yalnızca stratejik bir öncelik değil, aynı zamanda geleceğimizin bir vizyonudur. Uluslararası ortaklarımızın desteği olmadan bu yolculuğumuz çok daha zor olurdu." şeklinde konuştu.

Bölgede Avrupa entegrasyonu ve iyi komşuluk ilişkilerinin istikrar ve ilerleme için temel unsurlar olduğunu vurgulayan İbrahimovic, zararlı etkiler karşısında ortak bir mutabakat sağlandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.