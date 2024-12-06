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AGİT'in Yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu

Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreteri olarak seçildi. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan 57 üye bu kararı onayladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:55
AGİT'in Yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu

AGİT'in Yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu Oldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Genel Sekreter olarak atadı. Bu önemli karar, 5-6 Aralık 2023 tarihlerinde Malta'da gerçekleştirilen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından gelen 57 katılımcı üyenin onayı ile alındı.

Sinirlioğlu'nun Tarihi Seçimi

Büyükelçi Sinirlioğlu, 1975 Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreterliği görevini üstlenen ilk Türk vatandaşı oldu. Görev süresi boyunca, Avrupa'da güvenlik mimarisi, küresel barış ve istikrar gibi kritik konularla ilgilenecek.

Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

Sinirlioğlu'nun atanmasına giden süreçte Türkiye, yoğun ve titiz diplomatik çabalar yürüttü. Üyelerin Türkiye'nin adayı üzerinde anlaşması, Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AGİT ve Üyeleri Arasındaki Zorluklar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası AGİT'te karar alma süreçleri sekteye uğramış durumda. Bir önceki Genel Sekreter’in görev süresinin 2023'te sona ermesine karşın, yeni genel sekreter atanamaması, birçok ülkenin üzerinde ortak bir isim bulamamasından kaynaklandı.

AGİT'in Tarihçesi

AGİT, Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları arasında düzenli diyalog sağlamak amacıyla kuruldu. 1975'te imzalanan Helsinki Nihai Senedi, 33 Avrupa ülkesinin katılımı ile gerçekleşti. Ağırlıklı olarak güvenlik, demokratikleşme ve insan hakları konularında ön plana çıkan AGİT, bölgesel güvenlik forumu olarak faaliyet göstermektedir.

Feridun Sinirlioğlu'nun Profili

Büyükelçi Sinirlioğlu, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında 40 yılı aşkın deneyime sahip. 2015'te geçici hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış, 2016-2023 yıllarında ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğini üstlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olup, Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

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