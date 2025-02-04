AGİT PA Başkanı Kauma, Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

AGİT PA Başkanı Kauma, Türkiye'ye 'Liderlik' Çağrısı Yaptı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma, Türkiye'nin AGİT bölgesindeki rolünün kritik olduğunu belirterek, "Kilit bölgesel zorlukları ele almakta Türkiye'nin görevi çok önemli" dedi.

TBMM'de Ortak Basın Toplantısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte meclis tören salonunda basın toplantısı düzenleyen Kauma, Türkiye'nin AGİT PA'daki önemli katkılarını vurguladı. Kauma, "Diyalog, işbirliği ve çok taraflılık açısından Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Katılım Bekleniyor

Kauma, Türkiye'nin AGİT PA'nın sonbahar toplantısına ev sahipliği yapacak olmasının önemine değinerek, "2012'den sonraki ilk toplantı olacak ve burada güvenlik, siyasi ve ekonomik zorlukları konuşmak önemli" diye ekledi. Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki bağlantılarının katılım açısından kilit rol oynayacağını belirtti.

İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Kauma, AGİT PA Türk Grubu'nun Başkanlığını üstlenen Selami Altınok ve Türk delegasyonunun önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, birlikte çalışmanın altını çizdi. Ayrıca, Kamil Aydın'ın Temmuz 2024'te AGİT PA Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanlığına seçilmesinin Türkiye'nin rolünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Liderlik Pozisyonu Önemli

Kauma, Türkiye'nin AGİT PA'daki rolünün devam etmesini arzuladıklarını söylerken, "Özellikle Asamble kapsamında liderlik pozisyonlarında Türkiye'nin daha etkin rol almasını umut ediyoruz" dedi.

Güçlü İşbirliği Vurgusu

Kauma, TBMM ile kapsayıcı üst düzey faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, AGİT bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve diyaloğun teşvik edilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.