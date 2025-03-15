AGİT'ten İslamofobiyle Mücadele Vurgusu

AGİT, İslamofobiyle Kararlı Mücadele Mesajı Verdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Müslümanlara yönelik nefret ve şiddetin dünya genelinde ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, İslamofobiyle mücadele konusunda daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. AGİT, 15 Mart Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Kesin Mesaj: Nefrete ve Ayrımcılığa Hayır!

Açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in görüşlerinin yanı sıra diğer üst düzey temsilcilerin ifadelerine yer verildi. Valtonen, bu önemli günde nefret ve ayrımcılığın her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini dile getirdi.

"AGİT, Müslüman karşıtı nefretle mücadele ve karşılıklı saygı ile anlayışa dayalı kapsayıcı, barışçıl toplumlar oluşturma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir," diyen Valtonen, bu mücadelenin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Pek Çok Tehdit ve Ortaya Çıkan Sorunlar

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Maria Telalian, Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlükle etkili bir başa çıkmanın öncelikli olduğunu belirtti. Siyasi liderlerin ve kamuoyu önderlerinin, hoşgörüsüz davranışları kınamaları ve eleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Telalian, "Müslüman karşıtı tehditlerin ve şiddetin özellikle Müslüman kadınlar ve kız çocukları üzerinde olumsuz etkileri var. Hoşgörüsüzlükle mücadele etme sorumluluğu hükümetlere aittir ve AGİT, Müslümanlara yönelen ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek için adımlar atma taahhüdünü sürdürmektedir," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak ilan edilen 15 Mart, dünya çapında birçok Müslüman'ın karşılaştığı ayrımcılık ve nefreti kabul etme amacı taşımaktadır. AGİT’e üye tüm devletlerin, Müslümanlara yönelik önyargı, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele etme kararlılıkları da açıklamada yer buldu.