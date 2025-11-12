Ağla Yaylası'nda Av Sırasında Fenalaşma: Köyceğiz'de Vatandaş Hayatını Kaybetti

Muğla Köyceğiz Ağla Yaylası'nda avlanırken fenalaşan bir vatandaş kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi; AFAD, 112 ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylası'nda avlanmak için yaylaya çıkan bir vatandaş, fenalaşmasının ardından düştüğü kayalıklarda yaşamını yitirdi.

Olayın detayları

Olay, bölgeden yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasıyla yetkililere bildirildi. Yapılan çağrı sonrası bölgeye AFAD, 112 ambulans ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Kayalık alanda mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşmak için AFAD ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, ip yardımı ile cansız bedeni bulunduğu yerden çıkararak, teslim edilmek üzere 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

