Ağrı 1970 Spor'dan Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Pankartlı Destek

Ağrı 1970 Spor futbolcuları, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçında "Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" pankartıyla Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:37
Ağrı 1970 Spor, Nesine 3. Lig karşılaşmasında duyarlılık mesajı verdi. Kulüp futbolcuları, Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçına pankartla çıkarak Gazze'ye destek çağrısı yaptı.

Ev sahibi futbolcular, "Gazze'nin Yanında Sumud Gemisi'nin Arkasındayız" yazılı pankartı ellerinde taşıyarak sahaya çıktı. Oyuncuların bu tavrı, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara dikkat çekmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan, Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek amacı taşıdı.

Sahaya çıkan oyunculara tribünden de yoğun destek geldi; taraftarlar uzun süre alkışlayarak pankarta tepki verdi.

Ağrı 1970 Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

