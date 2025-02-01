Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde termometrelerde kaydedilen sıcaklıklar, Ağrı'da sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Bu durum, bölgede buzlanma ve kırağı oluşumuna neden oldu.

Ağrı'da Murat Nehri tamamen buzla kaplanırken, ağaçlar da kırağı ile kaplandı. Bu soğuk hava koşullarında bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için üstlerine battaniye ve çadır örtmeyi tercih etti.

Ardahan'da Buzlanma Görüldü

Ardahan'da ise gece hava sıcaklıkları sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Bu soğuk hava, Kura Nehri yüzeyinde bir buzul tabakası oluşmasına yol açtı. Ayrıca, yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde Soğuk Hava Etkisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise gece sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü. Bu düşüş nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu ve ilçede bulunan dereler, çeşmeler ve şelaleler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle aç kalan bazı yaban hayvanları ise yerleşim yerlerinde yiyecek aramak zorunda kaldı.

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü. Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu.

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü. Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu.