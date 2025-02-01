DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.641.102,35 0,21%

Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü, kırağı ve buzlanma etkili oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:56
Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde termometrelerde kaydedilen sıcaklıklar, Ağrı'da sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Bu durum, bölgede buzlanma ve kırağı oluşumuna neden oldu.

Ağrı'da Murat Nehri tamamen buzla kaplanırken, ağaçlar da kırağı ile kaplandı. Bu soğuk hava koşullarında bazı vatandaşlar, araçlarını korumak için üstlerine battaniye ve çadır örtmeyi tercih etti.

Ardahan'da Buzlanma Görüldü

Ardahan'da ise gece hava sıcaklıkları sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Bu soğuk hava, Kura Nehri yüzeyinde bir buzul tabakası oluşmasına yol açtı. Ayrıca, yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Tunceli'nin Ovacık İlçesinde Soğuk Hava Etkisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise gece sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü. Bu düşüş nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu ve ilçede bulunan dereler, çeşmeler ve şelaleler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle aç kalan bazı yaban hayvanları ise yerleşim yerlerinde yiyecek aramak zorunda kaldı.

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü....

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü. Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu.

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü....

Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, soğuk hava etkisini sürdürdü. Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın: 53 İtfaiye Aracı ile Müdahale
2
Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın Söndürüldü
3
Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 193 Zanlı Tutuklandı
4
Bursa'da 2 Aylık Bebek Emzirilirken Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da 'Panel' Operasyonunda 44 Tutuklama
6
İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapurlar Askıya Alındı
7
2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı