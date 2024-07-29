Ağrı'da 2 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'da Altın Kaçakçılığına Geçit Yok

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilogram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi, polisin gözaltına aldığı şüpheli durumuna düştü.

Yol Kontrol Noktasında Bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede kurulan yol kontrol ve uygulama noktasında bir aracı inceledi. Yapılan detaylı arama sonucu 2 kilogram külçe altın bulundu.

Şüpheli Gözaltında

Ele geçirilen altınlar ile birlikte 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak sürdürülen denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.