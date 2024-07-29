Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ağrı'da 2 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Doğubayazıt'ta yapılan yol kontrolü sırasında 2 kilogram külçe altın bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:05
Ağrı'da 2 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'da Altın Kaçakçılığına Geçit Yok

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kilogram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi, polisin gözaltına aldığı şüpheli durumuna düştü.

Yol Kontrol Noktasında Bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede kurulan yol kontrol ve uygulama noktasında bir aracı inceledi. Yapılan detaylı arama sonucu 2 kilogram külçe altın bulundu.

Şüpheli Gözaltında

Ele geçirilen altınlar ile birlikte 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olarak sürdürülen denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Unutulmamalıdır ki, jandarma ve diğer güvenlik güçleri, yasa dışı ticaret ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele sürdürmektedir.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 kilogram külçe altınla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!