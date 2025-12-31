Ağrı'da 2025 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni: 71 Sporcu, 20 Antrenör Ödüllendirildi

Ağrı'da 2025 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni: Başarılar ve Yeni Hedefler

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Yılı Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni", Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende, ilin 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörler ödüllendirildi.

Programa kimler katıldı?

Programa; Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı Barosu Başkanı Avukat Serdar Günakın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.

Törende yapılan konuşmalar ve açıklamalar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan açılış konuşmalarında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi Ağrı’da spor altyapısının güçlendiğini vurguladı. Çelebi, sporun tabana yayılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Çelebi, 2025 yılında farklı branşlarda derece elde eden 71 sporcu bulunduğunu ifade ederken, spor tesislerine yönelik yatırımların artarak devam ettiğini aktardı. İl genelinde saha yenilemeleri, yüzme havuzları, spor salonları ve tenis kortları hizmete alınırken, yeni tesis projelerinin de 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise törende, 71 sporcu ve 20 antrenörün elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi ve gençlerin sporla yetişmesinin önemine vurgu yaparak, spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların süreceğini belirtti.

Ödüller ve törenin kapanışı

Konuşmaların ardından, uluslararası müsabakalar, Türkiye şampiyonası, okul sporları ve ANALİG müsabakalarında derece elde eden sporculara ödülleri; antrenörlere ise başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, protokol üyelerinin takdimi ve sporcuların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

