Ağrı'da 23 Kamyon Tarihi Geçmiş Gıda İmha Edildi

Ağrı’da Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, gerçekleştirilen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi. İl Valiliğinden alınan bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, bir firmaya ait iki gıda deposunda gerçekleştirildi.

Denetim sırasında, gıda ürünlerinin güvenilir olmadığı belirlenirken, tespit edilen 23 kamyonluk gıda malzemesi derhal imha edildi. Ayrıca, denetim sahasında bulunan işletmeye idari yaptırım uygulandığı da açıklandı.

Denetimlerin Önemi

Bu tür denetimler, toplum sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ağrı’nın gıda güvenliğini sağlama adına yapılan bu çalışmalar, vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.