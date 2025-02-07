DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Ağrı'da 23 Kamyon Tarihi Geçmiş Gıda İmha Edildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda ürünü imha edildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:35
Ağrı'da 23 Kamyon Tarihi Geçmiş Gıda İmha Edildi

Ağrı’da Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, gerçekleştirilen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi. İl Valiliğinden alınan bilgilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, bir firmaya ait iki gıda deposunda gerçekleştirildi.

Denetim sırasında, gıda ürünlerinin güvenilir olmadığı belirlenirken, tespit edilen 23 kamyonluk gıda malzemesi derhal imha edildi. Ayrıca, denetim sahasında bulunan işletmeye idari yaptırım uygulandığı da açıklandı.

Denetimlerin Önemi

Bu tür denetimler, toplum sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ağrı’nın gıda güvenliğini sağlama adına yapılan bu çalışmalar, vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda...

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti
2
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu
3
AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede
4
Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu
5
Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza
6
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
7
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!