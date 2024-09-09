Ağrı'da 300 Kilogram Canlı Kurbağa Ele Geçirildi

Ağrı'da Kurbağa Operasyonu

Doğubayazıt'ta jandarma, bir yol kontrolü sırasında 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.

Ceza ve Çevre Koruma Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Aracın kontrolünde kurbağa bulundu ve bu durum 4 kişi için 1 milyon 548 bin lira ceza ile sonuçlandı.

Kurbağaların Doğaya Salınması

Ele geçirilen kurbağalar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Bu operasyon, çevre ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bir araçta 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirdi.